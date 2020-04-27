Россия потребовала от США провести тестирование Богданы Осиповой на коронавирус

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием не допустить заражения коронавирусной инфекцией россиянки Богданы Осиповой, находящейся в американской тюрьме. Об этом сообщил в воскресенье глава диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"25 апреля нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19, - приводит пресс-служба посольства заявление Антонова. - Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно, и Богдане Осиповой будет оказана необходимая помощь".

По словам дипломата, посольство пристально следит за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах. "Находимся в тесном контакте с Госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных учреждений, - сказал он. - Что касается Богданы Осиповой, посольство в курсе сложившейся ситуации (о переводе россиянки на карантин - прим. ТАСС)".

Богдана Осипова (Мобли) находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), где также содержится российский летчик Константин Ярошенко. Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.