{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия потребовала от США провести тестирование Богданы Осиповой на коронавирус

Посол Анатолий Антонов выразил надежду, что россиянке окажут всю необходимую помощь

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием не допустить заражения коронавирусной инфекцией россиянки Богданы Осиповой, находящейся в американской тюрьме. Об этом сообщил в воскресенье глава диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"25 апреля нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19, - приводит пресс-служба посольства заявление Антонова. - Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно, и Богдане Осиповой будет оказана необходимая помощь".

По словам дипломата, посольство пристально следит за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах. "Находимся в тесном контакте с Госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных учреждений, - сказал он. - Что касается Богданы Осиповой, посольство в курсе сложившейся ситуации (о переводе россиянки на карантин - прим. ТАСС)".

Богдана Осипова (Мобли) находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), где также содержится российский летчик Константин Ярошенко. Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Исследование: более трети россиян взяли подработку на время самоизоляции
При этом, по данным сервиса Работа.ру, 21% опрошенных начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС