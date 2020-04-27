"Известия": в России число зарегистрированных безработных может вырасти почти в шесть раз

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных в России может вырасти практически в шесть раз - до 5,3 млн человек. Такие предположения делает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на обзор, подготовленный Институтом социальной политики НИУ ВШЭ.

"В последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев, - пояснила изданию директор Института социальной политики Лилия Овчарова. - Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще 3 тыс. рублей".

Как отметила Овчарова, если учитывать, что власти направят на дополнительные выплаты пособий порядка 33,4 млрд рублей, в ближайшие три месяца служба занятости населения может ожидать обращений порядка миллиона человек, что более чем в два раза превышает приток зарегистрированных безработных. В ВШЭ добавили, что на данный момент помощь рассчитана на 2,5 млн человек.

В Минтруде сообщили, что количество официально зарегистрированных безработных в РФ составляет 846,7 тыс. человек, однако их число уже возросло. В ведомстве добавили, что в ближайшем будущем данная динамика сохранится из-за ряда факторов. "Самый значимый из них - ситуация в экономике и на рынке труда в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но сам факт упрощения процедуры и повышения пособия, конечно, тоже сказывается на количестве людей, которые обращаются в центры занятости. Благодаря внедрению нового функционала портала "Работа в России" поиск работы через центры занятости так же прост и доступен, как и через специализированные сервисы. А для получения пособия гражданам больше не требуется обращаться в центры занятости лично, достаточно заполнить заявление и резюме на сайте", - пояснили в Минтруде.

В ведомстве подтвердили, что центры занятости работают напряженно, однако справляются с нагрузкой благодаря автоматизации процессов. Более того, в Минтруде уверены, что средств на выплаты пособий хватит. "Минтруд готовил несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда и роста безработицы. Бюджетные лимиты были запрошены и выделены под самый пессимистичный из них. Однако пока ситуация существенно лучше, мы проходим связанный с коронавирусом кризис по умеренному сценарию", - сообщили "Известиям" в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину обеспечить выплату максимального пособия по безработице для граждан, потерявших работу с 1 апреля по 30 июня. Кроме того, должны быть обеспечены выплаты по 3 тыс. на каждого несовершеннолетнего ребенка.