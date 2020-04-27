{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС советуют заходить в магазин только в масках

В ведомстве также рекомендуют использовать перчатки, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России советуют россиянам заходить в магазины только в защитной маске и по возможности использовать перчатки, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом.

"Наденьте маску при входе в магазин для снижения риска заражения коронавирусом. Следите за тем, чтобы не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзинку или тележку. По возможности наденьте перчатки", - говорится в рекомендациях института.

Специалисты советуют идти магазин в то время, когда там меньше всего посетителей, и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Они также рекомендуют оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне, что позволит сократить контакт с кассиром и избавить от прикосновений к купюрам. После возвращения из магазина нужно как следует помыть руки и упаковки с продуктами.

В рекомендациях ВНИИ ГО ЧС также отмечается, что на открытом воздухе маска не нужна, если поблизости нет других граждан.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Прокуратура через суд добивается устранения нарушений в важнейшем порту Сахалина
Ведомство возбудило 12 административных дел в отношении Холмского торгового порта и его руководства из-за роста цен на перемещение автомобилей и нарушений пропускного режима
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС