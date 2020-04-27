В МЧС советуют заходить в магазин только в масках

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России советуют россиянам заходить в магазины только в защитной маске и по возможности использовать перчатки, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом.

"Наденьте маску при входе в магазин для снижения риска заражения коронавирусом. Следите за тем, чтобы не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзинку или тележку. По возможности наденьте перчатки", - говорится в рекомендациях института.

Специалисты советуют идти магазин в то время, когда там меньше всего посетителей, и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Они также рекомендуют оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне, что позволит сократить контакт с кассиром и избавить от прикосновений к купюрам. После возвращения из магазина нужно как следует помыть руки и упаковки с продуктами.

В рекомендациях ВНИИ ГО ЧС также отмечается, что на открытом воздухе маска не нужна, если поблизости нет других граждан.