Исследование: более трети россиян взяли подработку на время самоизоляции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Порядка трети россиян взяли подработку на время самоизоляции, при этом 21% опрошенных начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 12% респондентов отметили, что нашли подработку для увеличения общего дохода. Большая часть респондентов (42%) пока не нашла подходящих предложений. 18% отказались от дополнительной деятельности, так как их все устраивает на основном месте работы, а семи процентам опрошенных не хватает на подработку времени.

"Многие отрасли сейчас столкнулись с кризисной ситуацией, а сотрудники некоторых российских компаний потеряли весь доход или значительную его часть. Поэтому поиск временной подработки сейчас актуален", - рассказала директор по маркетингу сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Ксения Курникова.

Исследование проводилось в апреле среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.