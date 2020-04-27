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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: более трети россиян взяли подработку на время самоизоляции

При этом, по данным сервиса Работа.ру, 21% опрошенных начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Порядка трети россиян взяли подработку на время самоизоляции, при этом 21% опрошенных начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

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По данным исследования, 12% респондентов отметили, что нашли подработку для увеличения общего дохода. Большая часть респондентов (42%) пока не нашла подходящих предложений. 18% отказались от дополнительной деятельности, так как их все устраивает на основном месте работы, а семи процентам опрошенных не хватает на подработку времени.

"Многие отрасли сейчас столкнулись с кризисной ситуацией, а сотрудники некоторых российских компаний потеряли весь доход или значительную его часть. Поэтому поиск временной подработки сейчас актуален", - рассказала директор по маркетингу сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Ксения Курникова.

Исследование проводилось в апреле среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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