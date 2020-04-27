"Известия": в России могут появиться кризисные центры для жертв домашнего насилия

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала губернаторам проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин. Отчитаться о принятых мерах главам регионов необходимо до 1 июня, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ, зафиксированный в решении правкомиссии от 31 марта и подписанный председателем комиссии министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

"Проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия", - говорится в документе, с которым ознакомились "Известия". По данным издания, правительственная комиссия также рекомендовала губернаторам разместить на своих сайтах информацию о "телефонах доверия" по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам. Помимо этого, главам регионов также предложили оказать поддержку некоммерческим организациям, занимающимся проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

"Известия" направили запрос в МВД с просьбой прояснить детали инициативы.

Ранее учредитель и директор центра "Насилию.нет" Анна Ривина сообщила ТАСС, что режим самоизоляции, который действует в России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, способствует увеличению случаев домашнего насилия. По словам Ривиной, сейчас те люди, которые планировали развестись или разойтись, зачастую не имеют такой возможности.

Не менее важной проблемой также является то, что кризисные центры из-за эпидемической ситуации не могут предоставить убежище для пострадавших от домашнего насилия, сообщила учредитель центра. По ее словам, в зарубежных странах существует такой опыт, когда государство выкупает какое-то количество гостиничных номеров для того, чтобы там можно было размещать пострадавших. Однако в России к такой практике еще не пришли.