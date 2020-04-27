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Пандемия коронавируса нового типа

Закрытый из-за пандемии центр онкопомощи во Владивостоке возобновил работу

Ранее у одного из пациентов и у врача медучреждения выявили коронавирусную инфекцию, в связи с чем в центре до минимума сократили проведение химиотерапии

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Центр амбулаторно-онкологической помощи Первомайского района возобновил работу после почти полного закрытия из-за выявления COVID-19 на прошлой неделе. Об этом сообщает на своем сайте "Приморский краевой онкологический диспансер".

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Центр амбулаторной онкологической помощи Первомайского района Владивостока 21 апреля сократил до минимума проведение химиотерапии в связи с подтверждением у одного из пациентов и у врача коронавирусной инфекции. Химиотерапия до настоящего момента там выполнялась только тем пациентам, кому отсрочить ее проведение было невозможно по жизненным показаниям.

"С понедельника, 27 апреля, возобновляет свою работу Центр амбулаторно-онкологической помощи в поликлинике №6 Владивостока, закрытый на карантин в связи с заносом туда инфекции. Сейчас все необходимые эпидмероприятия в учреждении выполнены. Все вопросы, касающиеся химиотерапии, решаются с лечащим врачом, либо участковым терапевтом", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минздраве правительства Приморья, пока центр работает в режиме предварительной записи. То есть попасть внутрь можно лишь по договоренности с врачом. Всего в Приморье с начала эпидемии зарегистрировано 278 случаев заболевания СОVID-19, выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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