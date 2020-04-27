Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет с сахалинскими туристами, находившимися в Бангкоке, в понедельник утром прибыл в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

Самолет авиакомпании "Аврора" с россиянами вылетел из Бангкока в воскресенье чартерным рейсом. Сахалинцы отправились в Таиланд на отдых, но не смогли вернуться обратно из-за прекращения авиасообщения между Россией и другими странами. Власти Сахалинской области обратились к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой помочь в решении проблемы.

"Самолет приземлился в Южно-Сахалинске в 11:10 по местному времени (03:10 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в правительстве островного региона, перед прилетом в Южно-Сахалинск самолет совершил посадку в Шанхае (Китай) для дозаправки. С ним прибыли 89 пассажиров и девять членов экипажа. Весь путь пассажиры находились в защитных костюмах и масках. Сейчас им предстоит пройти тесты на коронавирус, также их ждет обязательная двухнедельная обсервация.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Сахалинской области зарегистрирован 21 случай заражения, но сейчас лечение проходят только шесть человек. Остальные вылечились и выписались из больницы.