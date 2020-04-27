В Китае число больных с коронавирусом сократилось до 723

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Число людей с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось на 77, до 723 человек, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за минувший день в стране выявлено только три новых случая заражения, из них два ввозные. За весь период распространения вируса в Китае зарегистрированы 1 636 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 009 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых заграничных поездок.

Согласно статистике, в КНР выздоровели 93,5% заразившихся, в том числе 80 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). Летальных исходов в стране не наблюдается уже много дней.

Экономика КНР уверенно восстанавливается после спада в I-м квартале, вызванного эпидемией, в городах заметно увеличился поток пассажиров в общественном транспорте. Все больше ресторанов и кафе открываются для посетителей. Однако в целях обеспечения всеобщей безопасности все еще действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 974, в том числе 25 случаев зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР остался только один, где наблюдаются большое количество случаев заражения - это граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (367 инфицированных). На территории 15 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, а также бывший главный очаг пандемии Хубэй, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число инфицированных колеблется от одного до примерно 70 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 10 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 52 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились свыше 2,9 млн человек, зафиксированы более 200 тыс. смертельных исходов.