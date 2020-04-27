СМИ: жители столицы Колумбии обвинили мэра в нарушении карантина

БОГОТА, 27 апреля. /ТАСС/. Мэр столицы Колумбии Клаудия Лопес, которая является сторонником соблюдения жестких ограничительных мер во время пандемии коронавируса, обвиняется жителями города в нарушении карантина. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo со ссылкой на видео , которое снял житель Боготы.

На видео запечатлено, как Лопес посещает магазин вместе со своей супругой, сенатором Анхеликой Лосано. Инцидент спровоцировал волну критики среди боготинцев, поскольку, согласно распоряжению колумбийских властей, во время карантина только один член семьи может покидать дом для совершения покупок.

Лопес пока не давала никаких комментариев. Лосано написала в Twitter, что зашла в магазин, чтобы помочь супруге донести покупки до дома.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии коронавируса объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 26 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 5 379, умерли 244 человека, 1 133 выздоровели.