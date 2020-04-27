Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в период пандемии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Горячая линия по вопросам оптимизации рациона питания в период пандемии новой коронавирусной инфекции начала работу на базе ФГБУН "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии". Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"Контакт-центр для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания начал работу на базе ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". Его задача - помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей", - говорится в сообщении.

На вопросы граждан будут бесплатно отвечать доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи, которые расскажут о принципах оптимального питания и рекомендуемом наборе продуктов, входящих в среднесуточный рацион детей и взрослых при нахождении в режиме самоизоляции.

"Подбирать правильное питание в такой ситуации необходимо как здоровым людям, так и имеющим алиментарно-зависимые заболевания. Эксперты учитывают химический состав и энергетическую ценность рациона, поясняют, как правильно составить режим питания и составляют рекомендации по физической активности. При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище", - добавили в ведомстве.

Горячая линия работает ежедневно без выходных дней с 09:00 до 21:00 по московскому времени. Телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.