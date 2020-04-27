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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС с начала апреля провело в России дезинфекцию около 9,1 тыс. зданий

Специалисты ведомства также обработали более 2,6 тыс. км дорог

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС с начала месяца в условиях пандемии коронавирусной инфекции провели в России дезинфекцию более 2,6 тыс. км дорог и порядка 9,1 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"С начала апреля продезинфецировано более 2,6 тыс. км дорог и порядка 9,1 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 998 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, обработано более 347 лечебных и 272 образовательных учреждений общей площадью более 887 тыс. кв. м и свыше 1,3 тыс. объектов соцобслуживания общей площадью более 853 тыс. кв. м. Также организована санобработка более 11,6 тыс. единиц техники МЧС России и более 11,9 тыс. ведомственных зданий.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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