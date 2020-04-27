Число посещений электронной библиотеки в Якутии выросло в три раза в условиях пандемии

ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Число посетителей электронных сервисов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) за март и апрель 2020 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила ТАСС директор учреждения Саргылана Максимова.

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В регионе из-за эпидемии коронавируса действует режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за март и апрель число людей, записавшихся в библиотеку удаленно, выросло почти на 200% - с 2 215 до 4 407 человек. Ежедневно записывается около 300 человек. Количество посещений выросло на 300% - с 27 053 до 91 129. Большой скачок книговыдачи - в день читают около 9 тыс. документов электронной библиотеки", - рассказала Максимова.

По ее словам, пандемия коронавируса требует умения перестроиться на новые условия работы. "Нам повезло, что имеется информационная система, площадка для профессиональной удаленной работы. Поскольку основной ресурс уже есть, мы поставили задачу организовать масштабное удаленное библиотечное обслуживание", - отметила директор.

Новые сервисы

Библиотека разработала новые сервисы для дистанционной работы. "С 20 апреля мы распространили на всю республику сервис "Персональный библиотекарь". По заявке читателей к нему прикрепляется персональный библиотекарь, который ведет постоянное информационное сопровождение по электронной библиотеке и подписным электронным ресурсам", - рассказала Максимова.

Среди других сервисов - групповой абонемент для совместного чтения и чатом для обсуждений. "Заказы на оцифровку пользуются большим спросом. Можно заказать оцифровку любой книги из фонда национальной библиотеки. Заказы выполняются волонтерами в течение двух рабочих дней. Усилили работу по дистанционному консультированию и справочно-библиографическому обслуживанию", - отметила директор.

Максимова добавила, что с разрешения регионального книжного издательства "Бичик" открыт доступ к книгам, вышедшим ранее 2004 года. Национальный архив Якутии предоставил доступ к коллекции по изучению поселенных книг и посемейных списков 1926-1928 годов почти всех улусов республики.

О библиотеке

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), одна из крупнейших библиотек на северо-востоке страны, является научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографоведения и истории книги, организационно-методическим и координационным центром библиотек республики всех систем и ведомств. Фонд библиотеки насчитывает 1,6 млн экземпляров на русском, якутском языках, языках коренных малочисленных народов Севера.