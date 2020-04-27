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75-летие Победы

Свыше 12 тыс. человек поддержали заявку Якутска на звание Города трудовой доблести

Через город пролегала воздушная трасса Аляска - Сибирь, по которой в годы Великой Отечественной войны в СССР доставили около 8 тыс. американских самолетов
Якутск Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Якутск
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек поддержали инициативу о присвоении Якутску звания Город трудовой доблести на специальном портале pobedaykt.ru. Об этом сообщил ТАСС депутат Государственного собрания (Ил Тумэн), один из инициаторов проекта Виктор Федоров.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон о введении в РФ звания Город трудовой доблести. Его будут присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Инициативу поддержали на сайте 12 155 человек. Там собраны подтвержденные архивными материалами имена 4 346 человек, отмеченных государственными наградами за трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны", - рассказал Федоров.

В годы войны из Якутска ушли на фронт более 60 тыс. жителей республики - значительная часть ее населения. Через этот город пролегала воздушная трасса Аляска - Сибирь (Алсиб), по которой советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу - договору аренды вооружения. В городе размещались штабы 1-й перегоночной авиадивизии и воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль (Чукотка), базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный авиаполки.

Историк авиации, кандидат исторических наук Иван Негенбля, который занимается темой Алсиба с 1980-х годов, считает, что у Якутии - особый вклад в обеспечение перегоночной трассы. "За годы работы трассы было доставлено около 8 тыс. американских самолетов. Много это или мало? Это примерно 10% тех истребителей, которые воевали на советско-германском фронте. Это довольно много", - рассказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияДальний Восток75-летие Победы
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