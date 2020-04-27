"Социальный патруль" подключился к профилактике коронавируса в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники служб экстренной социально-психологической помощи "Социальный патруль" в Приморье подключились к информированию граждан о профилактике коронавируса и мерах поддержки, которые могут получить социально незащищенные граждане, сообщила ТАСС заместитель министра труда и социальной политики Приморского края Елена Чибрикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

"С 1 апреля бригады "Социального патруля" выезжали на 28 экстренных вызовов, продолжается работа по контролю за ситуацией в семьях группы риска. Каждой семье требуется индивидуальная помощь: одним - работа с психологом, другим - содействие при сборе документов, например, на получение пособия по безработице или льгот. Проводят специалисты и разъяснительные беседы о мерах профилактики коронавируса, необходимости соблюдения режима самоизоляции", - сообщила Чибрикова.

Работа с семьями

"Социальный патруль" оперативно реагирует на сообщения соседей, педагогов и других неравнодушных граждан, которые обращают внимание на явное неблагополучие в семье. Служба экстренной помощи, действует на базе шести социально-реабилитационных центров Приморья, в них работают 23 человека, это специалисты по работе с семьей, педагоги-психологи, социальные педагоги.

Есть и случаи, когда "Социальному патрулю" приходится привлекать другие службы, организовывать межведомственные комиссии и изымать детей из семей, в которых с ними жестоко обращаются. "За месяц по актам полиции и по обращению органов опеки в социально-реабилитационные центры поступило 52 ребенка", - сообщила Чибрикова и добавила, что на время пандемии приостановлен прием детей по заявлению родителей.

Сотрудники "Социального патруля" в условиях пандемии принимают все меры предосторожности: выезжают на вызовы в масках и специальных халатах. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ситуация с коронавирусом нового типа

По данным на 27 апреля, в Приморском крае зарегистрированы 278 случаев коронавирусной инфекции, 33 человека, включая шестерых детей, выписаны, три случая закончились летальным исходом.