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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс с туристами из Индии прибыл в Нижний Новгород

Самолет доставил 30 нижегородцев и 21 жителя других регионов страны

ТАСС, 27 апреля. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по вывозному рейсу Гоа - Уфа - Нижний Новгород, в понедельник в 05:04 по московскому и местному времени приземлился в конечной точке назначения. Об этом сообщается в релизе правительства Нижегородской области.

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Это четвертый вывозной рейс из Гоа для граждан РФ, которые зарегистрировались на сайте госуслуг. Первые три вывезли россиян в Москву, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. На четвертый рейс имели право зарегистрироваться россияне из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Пермского края. Всего в самолете находились 162 человека, часть из них ранее в этот же день высадилась в Уфе.

"В Нижний Новгород прибыло 30 нижегородцев и 21 житель других регионов страны. Нижегородцы будут проходить двухнедельный карантин, а жители других регионов были направлены в обсерватор, откуда их с соблюдением всех санитарных требований начнут перевозить домой", - приводятся в релизе слова губернатора Нижегородской области Глеб Никитина.

Ранее Никитин сообщал журналистам о том, что за рубежом остаются около 600 нижегородцев, большинство из них - в Индии, Индонезии, Таиланде и США. В воскресенье в регион вернулись 34 туриста, находившихся на индонезийском острове Бали. Областное правительство направило ряд писем в адрес федеральных органов власти, в том числе, заместителю премьер-министра РФ Татьяне Голиковой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, с просьбой включать нижегородцев в списки пассажиров на вывозные рейсы. Кроме того, правительство Нижегородской области обратилось к российским послам в тех странах, в которых сейчас находятся нижегородцы с просьбой оказать им содействие.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаИндияРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типаШадаев, Максут Игоревич
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