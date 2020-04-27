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Пандемия коронавируса нового типа

День Республики Саха празднуют онлайн из-за ситуации с коронавирусом

Глава республики Айсен Николаев проведет урок по истории Якутии на местном телевидении, также жители региона смогут посмотреть на YouTube концерт с музыкальными номерами и поздравлениями

ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Саха (Якутия), проходят в понедельник в формате онлайн в условиях пандемии коронавируса, сообщил глава региона Айсен Николаев.

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27 апреля 1922 года был подписан Декрет об образовании Якутской АССР в составе Советской России. Спустя 70 лет, в 1992 году, в этот же день вступила в силу Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Дата 27 апреля в республике объявлена нерабочим праздничным днем.

"Праздник дня рождения республики мы должны будем отмечать дома в кругу родных и близких", - сообщил Николаев, отметив, что мероприятия пройдут в формате онлайн.

Так, в понедельник стартовал телевизионный марафон. В частности, Николаев проведет лично урок истории, где расскажет об истоках и становлении государственности Якутии, о значении статуса республики для северного края, развитии промышленности, ведении сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты и пр.

В этот же день жители республики могут посмотреть на YouTube концерт с музыкальными номерами и поздравлениями. На официальных сайтах якутских театров идет показ спектаклей, в онлайн-кинотеатре доступны якутские фильмы. В историческом парке "Россия - моя история" идет онлайн-экскурсия об истории образования Якутской АССР. Виртуальные выставки запланированы в музеях Верхневилюйского, Таттинского и Намского районов: из этих улусов были родом государственные деятели Якутии Исидор Барахов, Платон Ойунский и Максим Аммосов.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поздравил жителей Якутии. "Сегодня Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров социально-экономического развития Дальнего Востока. Важно, что большие перспективы роста в добывающей и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве преобразуются в конкретные производства, которые уже вносят серьезный вклад в экономику региона. Большое внимание уделяется инфраструктурному развитию республики. Все успехи Якутии - прежде всего заслуга ее жителей. Здесь живут люди, которые своим трудом преображают родную землю и очень любят ее. Это значит, что республика с каждым годом будет меняться, двигаться вперед, ставиться все более комфортной для жизни", - сказал Козлов.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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