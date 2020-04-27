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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Гватемалы на неделю продлили действие комендантского часа

По словам президента республики Алехандро Джамматтеи, в зависимости от развития ситуации в ближайшие дни в стране могут предпринять меры по возвращению к нормальной жизни

ГАВАНА, 27 апреля. /ТАСС/. Руководство Гватемалы приняло решение о продлении до 3 мая срока действия комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса. Об этом объявил в воскресенье президент республики Алехандро Джамматтеи.

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"Я хочу сообщить вам, что до 3 мая мы будем придерживаться этого режима точно так же, как и на предыдущей неделе", - сказал глава государства в обращении к нации, размещенном на сайте правительства. Он отметил, что в зависимости от развития ситуации в ближайшие дни могут быть предприняты меры по возвращению к нормальной жизни, "однако пик эпидемии еще не пройден".

На данный момент министерство здравоохранения Гватемалы зафиксировало в стране 500 случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.

Теги
ГватемалаДжамматтеи, АлехандроПандемия коронавируса нового типа
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