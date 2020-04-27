Кравцов назвал логичной инициативу передать педагогические вузы в ведение Минпросвещения

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Предложение о передаче педагогических вузов в ведение Министерства просвещения РФ, которое обсуждается, является вполне логичным. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"У нас многие ведомства имеют свои отраслевые вузы, где готовят кадры, критически важные для отрасли - Минздрав, Минобороны, Минюст. Так вот: для Министерства просвещения такую функцию выполняют педагогические вузы, их выпускники идут к нам в школы, они учат детей. И вполне логично, чтобы и подготовкой педагогов в таком случае занималось Министерство просвещения. Тогда за качество школьного образования будет отвечать одно ведомство", - считает глава Минпросвещения.

При этом Кравцов отметил, что в ведомстве понимают, как можно улучшить подготовку учителей. "Педвузы сейчас оторваны от будущей профессии. Наша задача - максимально приблизить их к реальной жизни, к тем задачам и проблемам, которые мы видим в школьном образовании. Надо максимально усилить воспитательную, педагогическую компоненту", - заявил он.

Министр отметил важность наличия у каждого педагогического вуза своих школ, в которых студенты могли бы проходить практику. "Наши вузы обязательно должны участвовать в региональных программах развития, заниматься повышением квалификации учителей, в том числе своих выпускников. Мы максимально поддержим педвузы по всем позициям нацпроекта "Образование". Для нас они станут важнейшим приоритетом, а не балластом", - заключил Кравцов.