{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кравцов назвал логичной инициативу передать педагогические вузы в ведение Минпросвещения

По словам министра просвещения, таким образом за качество школьного образования будет отвечать одно ведомство

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Предложение о передаче педагогических вузов в ведение Министерства просвещения РФ, которое обсуждается, является вполне логичным. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"У нас многие ведомства имеют свои отраслевые вузы, где готовят кадры, критически важные для отрасли - Минздрав, Минобороны, Минюст. Так вот: для Министерства просвещения такую функцию выполняют педагогические вузы, их выпускники идут к нам в школы, они учат детей. И вполне логично, чтобы и подготовкой педагогов в таком случае занималось Министерство просвещения. Тогда за качество школьного образования будет отвечать одно ведомство", - считает глава Минпросвещения.

При этом Кравцов отметил, что в ведомстве понимают, как можно улучшить подготовку учителей. "Педвузы сейчас оторваны от будущей профессии. Наша задача - максимально приблизить их к реальной жизни, к тем задачам и проблемам, которые мы видим в школьном образовании. Надо максимально усилить воспитательную, педагогическую компоненту", - заявил он.

Министр отметил важность наличия у каждого педагогического вуза своих школ, в которых студенты могли бы проходить практику. "Наши вузы обязательно должны участвовать в региональных программах развития, заниматься повышением квалификации учителей, в том числе своих выпускников. Мы максимально поддержим педвузы по всем позициям нацпроекта "Образование". Для нас они станут важнейшим приоритетом, а не балластом", - заключил Кравцов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозной рейс S7 забрал из Вьетнама 182 россиянина
Это уже второй такой рейс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС