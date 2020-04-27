Несколько сотен буревестников погибают на судне в сахалинском порту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Сотни буревестников в понедельник ночью приземлились на судно "Витус Беринг", подошедшее в морской порт Холмск на юге Сахалина. Птицы заполонили всю палубу и начали массово гибнуть во время погрузочно-разгрузочных работ, сообщил ТАСС директор фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов.

Моряки засняли происходящее на судне на камеры телефонов. Видеозаписи распространились в интернете. На видео запечатлены сотни птиц. Членам экипажа приходится расталкивать буревестников ногами, чтобы перемещаться по палубе.

"Сотни птиц заполонили судно. Это правда. Я выехал в порт, сейчас пытаемся в него попасть, оформляем документы", - сообщил собеседник агентства. Он предполагает, что буревестников привлек свет на судне. Они массово слетелись на свечение, сели на палубу и оказались в ловушке, так как не умеют взлетать с суши из-за особого строения крыльев.

Несмотря на огромное количество пернатых, которые не дают передвигаться по судну, моряки решили все же начать погрузочно-разгрузочные работы. В результате большое количество птиц оказались придавлены. "Спасти птиц можно, если всех спустить на воду. Я считаю, что это должны были сделать сами члены экипажа еще до начала разгрузки судна", - прокомментировал Иванов.

Буревестники обитают у берегов океана. В силу особого строения тела и крыльев эти птицы могут беспрепятственно нырять, летать над морем и рядом с ним. Однако по той же причине им трудно перемещаться по суше. Взлетать буревестники могут только на воде при встречном потоке ветра или с возвышенностей, например, со скал. Обычно в апреле буревестников у берегов Сахалина нет.