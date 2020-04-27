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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Камчатке за последние сутки увеличилось более чем на 80%

За сутки в регионе выявили 89 новых случаев заражения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом на Камчатке за последние сутки увеличилось более чем на 80%, официально подтверждено 195 случаев инфицирования, написал в понедельник в своем официальном Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.

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"Основной прирост - плюс 89 случаев за сутки - нам дали сотрудники строительной отрасли, в том числе и подрядной организации, которая работает над возведением инфекционного отделения военного госпиталя. В этом лечебном учреждении развернуты дополнительные мощности, всего у них находятся 89 человек. Все строители уже протестированы. На этот момент в крае у 195 человек подтвержден диагноз "коронавирус". У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме, четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии. Также в стационаре остаются четыре ребенка", - написал Солодов.

С 1 апреля на Камчатке действует режим полной самоизоляции региона. Ограничено региональное авиа- и автобусное сообщение.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации.

 

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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