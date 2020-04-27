{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

S7 вывезла из Вьетнама еще 182 россиян

Первым вывозным рейсом авиакомпании из Вьетнама вылетели 149 россиян

ХАНОЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вывозной рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") забрал в понедельник из Вьетнама 182 граждан России, которые не могли вернуться на родину после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании во Вьетнаме.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Рейс №5784 вылетел сегодня утром из Камрани (международный аэропорт южной провинции Кханьхоа - прим. ТАСС) в Новосибирск с 182 пассажирами на борту", - отметили в представительстве.

Как рассказал ТАСС генеральный консул РФ в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов, "на борт смогли без ограничений попасть соотечественники, проживающие во всех регионах России из числа тех, кто успешно прошел регистрацию на портале "Госуслуги" и был включен в составляемые Минкомсвязи России вывозные списки российских граждан".

Он отметил, что хошиминское генконсульство организовало вывоз россиян с южного острова Фукуок и их доставку до аэропорта Камрань, что было достаточно проблематично осуществить в условиях сохраняющихся ограничений на перемещения внутри Вьетнама, введенных местными властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Обеспечить доставку соотечественников на рейс стало возможным при спонсорской поддержке российско-вьетнамского совместного нефтедобывающего предприятия "Вьетсовпетро", оплатившего для россиян билеты на морской паром с острова Фукуок и затем на автобус, который за 14 часов проделал почти 700-километровый путь до Камрани.

Дипломат также упомянул, что у 85 человек, зарегистрировавшихся на рейс, оказались просрочены вьетнамские визы, поскольку из-за отмены авиасообщения они не смогли вернуться на родину после окончания своих турпоездок в планировавшиеся ранее сроки. Находившиеся в аэропорту сотрудники генконсульства оказали согражданам помощь в урегулировании визовых вопросов без штрафных санкций и в беспрепятственном прохождении границы.

Сегодняшний рейс стал уже вторым вывозным рейсом авиакомпании S7 из Вьетнама. Ровно неделю назад - 20 апреля - из аэропорта Камрань в Новосибирск вылетели 149 россиян.

По словам генконсула, возвращение соотечественников на родину стало возможным благодаря эффективному взаимодействию, налаженному между генеральным консульством РФ в Хошимине, Минкомсвязи России, властями российских регионов, провинций Кханьхоа и Киензянг, а также представительством авиакомпании S7 во Вьетнаме. Он также отметил, что работа по вывозу россиян продолжается.

Теги
РоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Счетная палата готовит предложения по модернизации системы здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС