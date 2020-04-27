S7 вывезла из Вьетнама еще 182 россиян

ХАНОЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вывозной рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") забрал в понедельник из Вьетнама 182 граждан России, которые не могли вернуться на родину после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании во Вьетнаме.

"Рейс №5784 вылетел сегодня утром из Камрани (международный аэропорт южной провинции Кханьхоа - прим. ТАСС) в Новосибирск с 182 пассажирами на борту", - отметили в представительстве.

Как рассказал ТАСС генеральный консул РФ в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов, "на борт смогли без ограничений попасть соотечественники, проживающие во всех регионах России из числа тех, кто успешно прошел регистрацию на портале "Госуслуги" и был включен в составляемые Минкомсвязи России вывозные списки российских граждан".

Он отметил, что хошиминское генконсульство организовало вывоз россиян с южного острова Фукуок и их доставку до аэропорта Камрань, что было достаточно проблематично осуществить в условиях сохраняющихся ограничений на перемещения внутри Вьетнама, введенных местными властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Обеспечить доставку соотечественников на рейс стало возможным при спонсорской поддержке российско-вьетнамского совместного нефтедобывающего предприятия "Вьетсовпетро", оплатившего для россиян билеты на морской паром с острова Фукуок и затем на автобус, который за 14 часов проделал почти 700-километровый путь до Камрани.

Дипломат также упомянул, что у 85 человек, зарегистрировавшихся на рейс, оказались просрочены вьетнамские визы, поскольку из-за отмены авиасообщения они не смогли вернуться на родину после окончания своих турпоездок в планировавшиеся ранее сроки. Находившиеся в аэропорту сотрудники генконсульства оказали согражданам помощь в урегулировании визовых вопросов без штрафных санкций и в беспрепятственном прохождении границы.

Сегодняшний рейс стал уже вторым вывозным рейсом авиакомпании S7 из Вьетнама. Ровно неделю назад - 20 апреля - из аэропорта Камрань в Новосибирск вылетели 149 россиян.

По словам генконсула, возвращение соотечественников на родину стало возможным благодаря эффективному взаимодействию, налаженному между генеральным консульством РФ в Хошимине, Минкомсвязи России, властями российских регионов, провинций Кханьхоа и Киензянг, а также представительством авиакомпании S7 во Вьетнаме. Он также отметил, что работа по вывозу россиян продолжается.