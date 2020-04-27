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Пандемия коронавируса нового типа

Проверку проведут на Алтае после применения полицией силы к нарушителю карантина

Полицейские задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в закрытом на карантин городе Змеиногорске

БАРНАУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские применили физическую силу к мужчине, который, предварительно, нарушил режим самоизоляции в закрытом на карантин городе Змеиногорске Алтайского края. В связи с действиями правоохранителей будет проведена проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Видео, на котором сотрудники полиции задерживают мужчину и применяют к нему физическую силу, было размещено в сети интернет. Как сообщал ранее ТАСС, власти Алтайского края закрыли Змеиногорский район и Змеиногорск на жесткий карантин из-за подтверждения там коронавируса в общей сложности у 140 человек. Вирус был выявлен у мужчины, работавшего на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы", далее по контактам вирус выявили еще у 140 человек на территории города и района.

"По факту задержания гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и, предварительно, нарушившего режим самоизоляции в городе Змеиногорске, к которому сотрудники полиции применили физическую силу и спецсредства, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян назначил проверку", - сообщили в ведомстве.

Проверку проводят сотрудники оперативно-разыскной части (ОРЧ) собственной безопасности ГУ МВД. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. Далее будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

На сегодня в Алтайском крае 311 случаев выявления коронавирусной инфекции. За сутки, по данным пресс-службы правительства региона, прибавилось 27 пациентов.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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