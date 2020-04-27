Меланья Трамп отмечает юбилей

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Супруга президента США Меланья Трамп отмечает свой юбилей на фоне пандемии в кругу семьи в Белом доме. В режиме самоизоляции она проводит свой день рождения с Дональдом Трампом и их 14-летним сыном Бэрроном. Об этом в воскресенье рассказала телеканалу Fox Business пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм.

В социальных сетях появилось довольно много поздравлений в адрес Меланьи, сопровождаемых фотографиями. "Америка рада иметь такую первую леди", - написала в Twitter новый пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни. Сам президент тоже поздравил супругу со своего официального аккаунта. "С днем рождения Меланью, нашу великолепную первую леди", - написал он.

Меланья Трамп (в девичестве - Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Словении. С 16 лет она начала свою карьеру в модельном бизнесе, выступала на показах в Милане и Париже. С Дональдом Трампом она познакомилась в 1999 году, когда работала для журнала Allure. В 2005 году они поженились, в 2006 году у них родился сын Бэррон. В 1916 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах, она стала первой леди США.

Заняв нынешнюю "должность", Меланья, по мнению экспертов, тяготится протокольными полномочиями. Так газета The Washington Post отзывается о супруге президента как о самой застенчивой в отношении прессы первой леди в истории страны. "Ей, как видится, некомфортно на публичных мероприятиях. Она редко сопровождает мужа, чаще общается с детьми, чем со взрослыми, и почти никогда не дает интервью", - пишет издание.

Как отмечают американские СМИ, Меланья много занимается благотворительностью, часто посещает больницы, рассказывает детям о своей программе Be Best ("Будь лучшим"), пропагандируя здоровый образ жизни. А с распространением нового коронавируса первая леди стала активно размещать в соцсетях рекомендации как вести себя во время пандемии. Однако не все они вызывают поддержку американцев, многие подвергают ее нынешние заявления и фото резкой критике.

Неоднократно сомнительные публикации о ее жизни в мировых СМИ, приводили к возбуждению исков против изданий, которые заканчивались тем, что Меланье приносили извинения и выражали готовность выплатить компенсацию в связи с искажением фактов. А на одном из слушаний в Конгрессе, посвященном расследованию дела об импичменте Трампа, эксперт позволила себе рассуждать о Бэрроне, за что подверглась резкой критике супруги президента.