{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меланья Трамп отмечает юбилей

Супруге президента США исполнилось 50 лет

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Супруга президента США Меланья Трамп отмечает свой юбилей на фоне пандемии в кругу семьи в Белом доме. В режиме самоизоляции она проводит свой день рождения с Дональдом Трампом и их 14-летним сыном Бэрроном. Об этом в воскресенье рассказала телеканалу Fox Business пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм.

В социальных сетях появилось довольно много поздравлений в адрес Меланьи, сопровождаемых фотографиями. "Америка рада иметь такую первую леди", - написала в Twitter новый пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни. Сам президент тоже поздравил супругу со своего официального аккаунта. "С днем рождения Меланью, нашу великолепную первую леди", - написал он.

Меланья Трамп (в девичестве - Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Словении. С 16 лет она начала свою карьеру в модельном бизнесе, выступала на показах в Милане и Париже. С Дональдом Трампом она познакомилась в 1999 году, когда работала для журнала Allure. В 2005 году они поженились, в 2006 году у них родился сын Бэррон. В 1916 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах, она стала первой леди США.

Заняв нынешнюю "должность", Меланья, по мнению экспертов, тяготится протокольными полномочиями. Так газета The Washington Post отзывается о супруге президента как о самой застенчивой в отношении прессы первой леди в истории страны. "Ей, как видится, некомфортно на публичных мероприятиях. Она редко сопровождает мужа, чаще общается с детьми, чем со взрослыми, и почти никогда не дает интервью", - пишет издание.

Как отмечают американские СМИ, Меланья много занимается благотворительностью, часто посещает больницы, рассказывает детям о своей программе Be Best ("Будь лучшим"), пропагандируя здоровый образ жизни. А с распространением нового коронавируса первая леди стала активно размещать в соцсетях рекомендации как вести себя во время пандемии. Однако не все они вызывают поддержку американцев, многие подвергают ее нынешние заявления и фото резкой критике.

Неоднократно сомнительные публикации о ее жизни в мировых СМИ, приводили к возбуждению исков против изданий, которые заканчивались тем, что Меланье приносили извинения и выражали готовность выплатить компенсацию в связи с искажением фактов. А на одном из слушаний в Конгрессе, посвященном расследованию дела об импичменте Трампа, эксперт позволила себе рассуждать о Бэрроне, за что подверглась резкой критике супруги президента.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Счетная палата готовит предложения по модернизации системы здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС