В Австралии за сутки выявили наименьшее с 6 марта число заразившихся коронавирусом

СИДНЕЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Австралии за минувшие сутки составило 10, показатель стал самым низким с 6 марта. Об этом в понедельник сообщили в национальном министерстве здравоохранения.

Как отмечается в заявлении ведомства, к понедельнику в Австралии зарегистрировано 6 713 подтвержденных случаев заболевания, десять из них выявлено за минувшие сутки. 115 заболевших проходят лечение в больницах страны, еще 974 пациента - амбулаторно. С 25 января, когда был подтвержден первый случай заражения в Мельбурне, от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли 83 человека, 5 539 пациентов вылечились.

Министр здравоохранения страны Грег Хант отметил, что предпринятые правительством меры, такие как требование о соблюдении социальной дистанции, самоизоляция и закрытие границ, приносят действенные результаты. Глава ведомства сообщил, что следующим шагом властей станет широкое внедрение нового приложения для мобильных устройств COVIDSafe. Ожидается, что оно позволит национальному министерству здравоохранения быстро и эффективно отслеживать контакты зараженных коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.