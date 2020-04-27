Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь Героя Советского Союза Григория Кузнецова

ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Алмаз, добытый на месторождении трубки "Юбилейная" в Мирнинском районе Якутии, назвали в честь Героя Советского Союза Григория Кузнецова, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства республики.

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"В преддверии Дня Республики Саха (Якутия) (27 апреля) крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки "Юбилейная", получил имя Героя Советского Союза Григория Дмитриевича Кузнецова. Григорий Кузнецов до войны был рабочим на Алданских золотодобывающих приисках. Призван в армию в 1942 году Алданским районным военкоматом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что кристалл прозрачный, с желтым оттенком, весом 51,92 карат.

По инициативе главы Якутии Айсена Николаева и руководства компании "Алроса", в регионе реализуется совместный проект "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии". Так, в 2020 году крупным алмазам, добытым компанией "Алроса" на территории республики, присваиваются имена Героев Советского Союза, которые отправились на фронт Великой Отечественной войны из региона. Алмазам весом более 50 карат уже присвоены имена Героев Советского Союза Сергея Асямова, Семена Достовалова, Максима Жадейкина, Михаила Космачева, Клавдия Красноярова.

Подвиг Григория Кузнецова

Григорий Кузнецов в ночь на 3 марта 1944 года в составе десанта под огнем врага с помощью подручных средств переправился через реку Ингулец на Украине, захватил плацдарм для переправы основных сил. Проводя крупную разведку с боем, внес панику в оборону врага, отбил несколько яростных атак противника. Кузнецов в этой операции лично уничтожил до 60 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года.