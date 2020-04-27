{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Крупнейший курорт Хайнаня разработал программу безопасного туризма на майские праздники

В региональном управлении по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта отметили, что в общественных местах проводится дезинфекция и осуществляется контроль, исключающий риски заражения коронавирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейший курорт южнокитайского острова Хайнань город Санья подготовил программу по организации безопасного отдыха на майские праздники в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По данным издания, в выходные по случаю Дня международной солидарности трудящихся, которые продлятся с 1 по 5 мая, региональное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта при содействии ряда компетентных ведомств планирует обеспечить безопасный отдых туристов как на местных пляжах, так и при посещении культурных достопримечательностей, в ходе организации поездок в тропический лес.

"Для этого предварительно была проделана работа по противодействию рискам распространения вируса, - пояснил представитель управления. - Одновременно мы усилили меры, регламентирующие деятельность компаний [в туристической и прочих отраслях]".

По его словам, благодаря усилиям правительства, отдыхающие могут без опасения посещать общественные места, где проводится качественная дезинфекция и осуществляется надежный контроль, исключающий риски заражения. Как уточнил чиновник, высокая эффективность программы по обеспечению безопасности туристов обеспечивается и благодаря активному содействию турфирм, а также гостиниц.

Согласно официальной статистике, на Хайнане уже давно нет больных с коронавирусной инфекцией. После вынужденных жестких карантинных мер администрация организовала процесс постепенного восстановления деятельности промышленных и торговых компаний, работы транспорта, общественных учреждений и организаций. На острове открыты парки, рестораны и библиотеки, доступны туристические достопримечательности. В то же время, с учетом сложной эпидемиологической ситуации в мире, власти сохраняют усиленные меры контроля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Счетная палата готовит предложения по модернизации системы здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС