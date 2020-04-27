Крупнейший курорт Хайнаня разработал программу безопасного туризма на майские праздники

ХАЙКОУ /Китай/, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейший курорт южнокитайского острова Хайнань город Санья подготовил программу по организации безопасного отдыха на майские праздники в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, в выходные по случаю Дня международной солидарности трудящихся, которые продлятся с 1 по 5 мая, региональное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта при содействии ряда компетентных ведомств планирует обеспечить безопасный отдых туристов как на местных пляжах, так и при посещении культурных достопримечательностей, в ходе организации поездок в тропический лес.

"Для этого предварительно была проделана работа по противодействию рискам распространения вируса, - пояснил представитель управления. - Одновременно мы усилили меры, регламентирующие деятельность компаний [в туристической и прочих отраслях]".

По его словам, благодаря усилиям правительства, отдыхающие могут без опасения посещать общественные места, где проводится качественная дезинфекция и осуществляется надежный контроль, исключающий риски заражения. Как уточнил чиновник, высокая эффективность программы по обеспечению безопасности туристов обеспечивается и благодаря активному содействию турфирм, а также гостиниц.

Согласно официальной статистике, на Хайнане уже давно нет больных с коронавирусной инфекцией. После вынужденных жестких карантинных мер администрация организовала процесс постепенного восстановления деятельности промышленных и торговых компаний, работы транспорта, общественных учреждений и организаций. На острове открыты парки, рестораны и библиотеки, доступны туристические достопримечательности. В то же время, с учетом сложной эпидемиологической ситуации в мире, власти сохраняют усиленные меры контроля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.