Курпатов считает, что 20% россиян испытают посттравматическое расстройство после пандемии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиян ждет испытание психологического характера после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, не менее 20% населения могут испытать посттравматические расстройства. Такое мнение в понедельник в интервью ведущей шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе высказал врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ и монографий в области психотерапии, пограничной психиатрии, психодиагностики, психофизиологии и психосоматике Андрей Курпатов.

Как не свихнуться, самоизолировавшись? Советы людям с душевными расстройствами и без них

"Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации. 20% людей пострадают от разных посттравматических расстройств, это пятая часть населения", - полагает он.

В режиме самоизоляции люди все больше погружаются в цифровую зависимость, что разрушает здоровые социальные связи. Цифровое потребление информации для детей, предупреждает Курпатов, является еще более травматичным, потому что нейронные сети, отвечающие за самые важные функции - мышление, социализацию, память и принятие решений - только формируются. Известно, что в цифровой среде они формируются значительно хуже. Кроме того, ребенок в условиях самоизоляции прекращает социальное взаимодействие, здесь есть риск воссоздания тепличных условий, после которых ребенок может не так охотно социализироваться в дальнейшем, указал эксперт.

Курпатов также считает, что пандемия - это так называемый пробный шар, а думать, что после пережитого больше ничего подобного не случится - наивно.

Нет примитиву

Врач призвал обращать внимание на потребляемый контент в цифре. "Цифровая зависимость и работа онлайн - не одно и то же. Цифровая зависимость - это потребление примитивного контента. Проблема состоит в том, что человек, оставаясь один на один с самим собой, моментально залипает в потребление примитивного контента, - сказал Курпатов. - Проблема состоит не в самом интернете. Наш мозг, когда мы оказываемся перед выбором между простым или сложным контентом, особенно в случае большой когнитивной наргузки, выбирает примитивный контент. И из-за того, что мы выбираем примитивный контент, он становится нашим содержанием".

Советы

Курпатов призывает россиян во время карантинных мер, прежде всего, работать.