Курпатов считает, что 20% россиян испытают посттравматическое расстройство после пандемии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиян ждет испытание психологического характера после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, не менее 20% населения могут испытать посттравматические расстройства. Такое мнение в понедельник в интервью ведущей шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе высказал врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ и монографий в области психотерапии, пограничной психиатрии, психодиагностики, психофизиологии и психосоматике Андрей Курпатов.
"Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации. 20% людей пострадают от разных посттравматических расстройств, это пятая часть населения", - полагает он.
В режиме самоизоляции люди все больше погружаются в цифровую зависимость, что разрушает здоровые социальные связи. Цифровое потребление информации для детей, предупреждает Курпатов, является еще более травматичным, потому что нейронные сети, отвечающие за самые важные функции - мышление, социализацию, память и принятие решений - только формируются. Известно, что в цифровой среде они формируются значительно хуже. Кроме того, ребенок в условиях самоизоляции прекращает социальное взаимодействие, здесь есть риск воссоздания тепличных условий, после которых ребенок может не так охотно социализироваться в дальнейшем, указал эксперт.
Курпатов также считает, что пандемия - это так называемый пробный шар, а думать, что после пережитого больше ничего подобного не случится - наивно.
Нет примитиву
Врач призвал обращать внимание на потребляемый контент в цифре. "Цифровая зависимость и работа онлайн - не одно и то же. Цифровая зависимость - это потребление примитивного контента. Проблема состоит в том, что человек, оставаясь один на один с самим собой, моментально залипает в потребление примитивного контента, - сказал Курпатов. - Проблема состоит не в самом интернете. Наш мозг, когда мы оказываемся перед выбором между простым или сложным контентом, особенно в случае большой когнитивной наргузки, выбирает примитивный контент. И из-за того, что мы выбираем примитивный контент, он становится нашим содержанием".
Советы
Курпатов призывает россиян во время карантинных мер, прежде всего, работать.
"Вы должны придумать работу, даже если она не будет вам приносить хоть сколько-то ощутимых денег. Но это должна быть работа, где вы будете помогать другим людям и будете видеть, что она ими с благодарностью принимается. Второе: ваша жизнь должна быть структурирована как обычный рабочий день", - указал он. В качестве полезного приема он привел игру в дочки - матери, когда из одной квартиры можно сделать "целое государство", аналогичную систему надо построить и дома.
Доктор также призвал не забывать о физической нагрузке. "У нас сейчас падает физическая нагрузка, это тоже такое тягостное мероприятие. Обязательно выделите на это отдельное время", - подчеркнул он.
Передача "Просто о сложном" выходит на Яндекс.Эфир.