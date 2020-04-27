Синоптики прогнозируют потепление в южных регионах России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Потепление до 25 градусов прогнозируется на юге Европейской части России во второй половине недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Европейской части России температура будет постепенно повышаться до своих обычных значений. Начиная со среды-четверга, температура и в Ростовской, и в Краснодарском крае, и в Ставрополье будет в диапазоне 20-25 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, южные регионы России ожидает солнечная погода во второй половине недели. "Вполне такая уже летняя погода", - отметил метеоролог.