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Синоптики прогнозируют потепление в южных регионах России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях температура достигнет 20-25 градусов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Потепление до 25 градусов прогнозируется на юге Европейской части России во второй половине недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Европейской части России температура будет постепенно повышаться до своих обычных значений. Начиная со среды-четверга, температура и в Ростовской, и в Краснодарском крае, и в Ставрополье будет в диапазоне 20-25 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, южные регионы России ожидает солнечная погода во второй половине недели. "Вполне такая уже летняя погода", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьСтавропольский край
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