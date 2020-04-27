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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к изменениям в жизни после окончания пандемии

По словам Анны Поповой, в частности, будут введены новые правила для предприятий общественного питания
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские граждане должны будут внести изменения в привычную жизнь, так как после окончания пандемии коронавируса наступит "новая нормальность".

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"Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки", - сказал она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, будет введен целый ряд новых правил для предприятий общественного питания.

"Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей", - пояснила Попова.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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