Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к изменениям в жизни после окончания пандемии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские граждане должны будут внести изменения в привычную жизнь, так как после окончания пандемии коронавируса наступит "новая нормальность".

"Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки", - сказал она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, будет введен целый ряд новых правил для предприятий общественного питания.

"Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей", - пояснила Попова.