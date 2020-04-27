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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 450

За последние сутки заражение подтвердили еще у 32 человек

ПЯТИГОРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" за сутки подтвержден еще у 32 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 453, сообщил губернатор Владимир Владимиров в понедельник.

"За прошедший день коронавирусная инфекция выявлена еще у 32 человек. За все время у нас зарегистрировано уже 453 случая заболевания, 45 заболевших - дети. В тяжелом состоянии находятся 21 пациент", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, умер еще один человек с подтвержденным диагнозом. Это уже седьмая смерть в крае.

"За весь период случаи заболевания коронавирусом зафиксированы практически во всех территориях края. Исключение составляют уже только Апанасенковский и Труновский районы", - отметил глава региона.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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