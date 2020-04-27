Счетная палата готовит предложения по модернизации системы здравоохранения

"Борьба с пандемией коронавируса ставит перед отечественной медициной серьезные вызовы, которые заставляют задуматься о необходимости модернизации существующей системы здравоохранения. Счетная палата со своей стороны тоже готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения. Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения", - сказала Изотова.

Она отметила, что Счетная палата по итогам своих проверок неоднократно делала акцент на необходимости увеличения финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медперсонала - сегодня 41% пациентов не доверяют диагнозу врача.

"Безусловно, остро стоит необходимость переподготовки медицинского персонала. Значительное снижение уровня преподавания в медицинских вузах привело к тому, что 41% пациентов просто не доверяют диагнозу врача. С 2017 года численность медперсонала сократилась на 42% - до 268 тыс. человек. Это явно говорит о необходимости увеличения зарплат медикам и улучшения условий их труда", - подчеркнула Изотова.

"Сегодня мировые тренды говорят о наращивании средств на здравоохранение до 10% ВВП, принимая во внимание текущий показатель в среднем на уровне 8,8%. При этом в России, по мнению экспертов, мы только к 2024 году придем к показателю около 7% ВВП за счет источников всех уровней и средств частного сектора. Конечно, при текущих объемах финансирования говорить об эффективной модернизации отрасли крайне затруднительно", - добавила она.

Изотова отметила также серьезные проблемы в части технического и санитарного состояния зданий первичного медицинского звена. "В февральском номере бюллетеня Счетной палаты мы вынесли эти вопросы на широкое обсуждение, держим их на контроле и будем добиваться изменения ситуации", - подчеркнула она.

Комплексный подход

По словам замглавы Счетной палаты, сегодня на фоне борьбы с коронавирусом наблюдается снижение объемов плановой помощи пациентам, профилактики, диспансеризации и вакцинации. В конечном итоге это может привести к вспышкам других инфекций.

"Сегодня на фоне борьбы с коронавирусом мы наблюдаем снижение плановой помощи пациентам из-за вынужденного перепрофилирования медцентров. Например, приостановлено профилактическое наблюдение, диспансеризации и вакцинации, что в конечном итоге может привести к возможным вспышкам других инфекций. Это, безусловно, вынужденные меры, но в стратегической перспективе необходимо учесть эти тенденции и издержки", - сказала Изотова.

Она также отметила, что эксперты института ВЭБа предложили вынести инфекционные больницы из городов и предусмотреть возможность перепрофилирования медорганизаций в инфекционные центры.

По мнению Изотовой, важно не допустить однобокого подхода, вызванного текущей острой необходимостью в инфекционных учреждениях. "Необходимо комплексно подойти к реформе. Она должна затронуть не только инфекционные больницы, а инфраструктуру всей отрасли в целом", - резюмировала она.