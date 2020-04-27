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Пандемия коронавируса нового типа

В Чехии зафиксировали наименьшее число заразившихся коронавирусом за полтора месяца

За сутки в стране выявили 52 новых случая

ПРАГА, 27 апреля. /ТАСС/. Наименьшее за почти полтора месяца число случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано за сутки в Чехии. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.

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В стране было выявлено всего 52 новых заразившихся. Число инфицированных коронавирусом с 1 марта, когда Минздрав информировал о первом случае, составило 7 404 из 215 166 сдавших анализы. От заболевания, вызываемого вирусом, вылечились 2 545 жителей республики, умерли - 220.

В республике с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, вопрос о продлении которого до 25 мая парламент страны рассмотрит во вторник, 28 апреля.

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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