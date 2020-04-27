В ЕАО приняли закон об ограничении продажи алкоголя

ТАСС, 27 апреля. Депутаты законодательного собрания Еврейской автономной области (ЕАО) приняли закон об ограничении продажи алкоголя на время действия режима повышенной готовности, который, в частности, сейчас введен в регионе из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в понедельник на сайте областного парламента.

В ЕАО режим повышенной готовности из-за коронавируса действует с начала февраля. Ограничительные мероприятия в связи с распространением инфекции продлены до конца апреля, масочный режим - до 3 мая. В области зарегистрировано 88 случаев заражения коронавирусом.

"Депутаты законодательного собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон "О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области". Документ предоставляет органам государственной власти региона возможность установить запрет на розничную продажу алкоголя, но при строгом соблюдении нескольких условий. Это можно будет сделать только в случае введения режима повышенной готовности и в тех муниципалитетах или населенных пунктах, где официально объявлен карантин. Сроки действия запрета также ограничены сроком карантина", - говорится в сообщении.

Инициатива об изменениях закона о продаже алкоголя была поддержана на областном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ТАСС в областной прокуратуре, такие ограничения, в частности, позволят сдержать рост преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Увеличение количества таких нарушений отмечается в области с марта, данные статистики агентству не уточнили.