В Северной Осетии за сутки выявили почти 150 случаев заражения коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 549 человек. Только за сутки в регионе выявили 148 случаев заражения, сообщило в понедельник республиканское управление Роспотребнадзора.

"Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 148 и достигло 549", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1 183 жителя Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2 242 человека.

Резервная республиканская клиническая больница (РКБ) начала прием пациентов с коронавирусом, она готова развернуть 350 коек. При необходимости к приему зараженных коронавирусом готовы подключиться Ардонская и Пригородная районные больницы.