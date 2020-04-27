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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии за сутки выявили почти 150 случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зафиксированы 549 случаев заражения

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 549 человек. Только за сутки в регионе выявили 148 случаев заражения, сообщило в понедельник республиканское управление Роспотребнадзора.

"Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 148 и достигло 549", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1 183 жителя Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2 242 человека.

Резервная республиканская клиническая больница (РКБ) начала прием пациентов с коронавирусом, она готова развернуть 350 коек. При необходимости к приему зараженных коронавирусом готовы подключиться Ардонская и Пригородная районные больницы.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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