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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Бурятии ввели ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом

Они будут действовать с 28 апреля

УЛАН-УДЭ, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об усилении ограничительных мер в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. После обнаружения очага заражения коронавирусом в городской больнице №4 и резкого роста количества госпитализированных было принято решение об ужесточении режима самоизоляции, приостановлении оказания парикмахерских услуг в селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района с 28 апреля, сообщили журналистам в оперативном штабе по коронавирусу.

Ранее президент РФ Владимир Путин наделили регионы полномочиями самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом и вводить соответствующие меры. Так, в Бурятии было принято решение разрешить работу парикмахерским, магазинам, торгующим строительными материалами.

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"По решению оперативного штаба главой Бурятии подписаны указ и распоряжение: принято решение о приостановлении оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, в селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как на территориях, где повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Также там приостановлена деятельность организаций розничной и оптовой торговли, реализующих строительные и отделочные материалы", - сообщили в оперативном штабе.

Меры начнут действовать с 28 апреля.

Кроме того, введены ограничения и приостановлена деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специализированную розничную торговлю мобильными телефонами и планшетами. "Правительству Бурятии также предоставлено право определять отдельные территории муниципальных образований, на которых устанавливаются особенности осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции", - отметили в штабе.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 227 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек, два человека умерли. Сейчас лечение в стационарах проходят 143 пациента, из них шестеро детей. "В отделении реанимации находятся двое тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на аппарате искусственной вентиляции легких", - добавили в оперативном штабе.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияПандемия коронавируса нового типа
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