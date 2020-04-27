В США стартовала акция "Георгиевская ленточка"

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Самолет с 30-метровой георгиевской лентой в течение нескольких часов летал в воскресенье над Чикаго (штат Иллинойс) и озером Мичиган. Таким образом в США был дан старт акции "Георгиевская ленточка", приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"На протяжении трех часов ленточка длиной 30 метров и шириной почти три метра кружила с самолетом над Чикаго и озером Мичиган, - рассказал он. - Ленточку специально для нашей акции изготовила одна из американских компаний. И эта георгиевская ленточка уникальна, так как обычные рекламные баннеры, которые зачастую можно увидеть в небе над американскими городами, значительно меньше и короче".

Небесную эстафету акции "Георгиевская ленточка" примут несколько американских городов: 30 апреля ленточку можно будет увидеть над Далласом (штат Техас), 4 мая - в Сан-Франциско (Калифорния), а 9 мая ленточка пролетит на центральными районами Нью-Йорка.

"Надеюсь, что погода нам позволит провести эту акцию в намеченные сроки, так как пролет над Чикаго пришлось совершить на день позже из-за сильного ветра, - сказал организатор акции. - Да и в воскресенье только один пилот авиакомпании согласился на полет, несмотря на погодные условия".

Акция предполагает также и раздачу проживающим в США соотечественникам небольших георгиевских ленточек - символа Победы. "К сожалению, в нынешних условиях мы не можем проводить акцию так же, как и в прежние годы, - раздавая ленточки прохожим, - так как не хотим подвергать их тем самым опасности заразиться коронавирусом, - пояснил Кочан. - Но мы оставим ленточки в продуктовых магазинах, чтобы каждый желающий мог ее получить". По его словам, только в Нью-Йорке планируется раздать несколько тысяч ленточек. К акции подключаются и другие города Соединенных Штатов, как правило те, в которых раньше проходил марш "Бессмертный полк".

История акции

В Нью-Йорке акция "Георгиевская ленточка" проходит с 2011 года, позже ее подхватили в других американских городах, где проживают соотечественники. "Мы понимаем, что это символ Победы в войне, но лично для меня ленточка - очень личное, - заметил Кочан. - Именно на такой ленте была медаль моего деда, и я помню, как маленьким мальчиком рисовал ее на открытках ко Дню Победы. Помню слезы радости на глазах деда, и память эта живет в моем сердце - память о его подвиге, о том, что без той Победы не было бы нашей жизни. Поэтому хочется, чтобы эта память передавалась через поколения и жила в веках".

Идея акции родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. За время существования акции георгиевская ленточка успела побывать на вершине Эльбруса, в космосе, несколько лет подряд облетала на легкомоторном самолете статую Свободы. Всего за прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира.