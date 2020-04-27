{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В США стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Самолет с георгиевской лентой несколько часов кружил над Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Самолет с 30-метровой георгиевской лентой в течение нескольких часов летал в воскресенье над Чикаго (штат Иллинойс) и озером Мичиган. Таким образом в США был дан старт акции "Георгиевская ленточка", приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"На протяжении трех часов ленточка длиной 30 метров и шириной почти три метра кружила с самолетом над Чикаго и озером Мичиган, - рассказал он. - Ленточку специально для нашей акции изготовила одна из американских компаний. И эта георгиевская ленточка уникальна, так как обычные рекламные баннеры, которые зачастую можно увидеть в небе над американскими городами, значительно меньше и короче".

Небесную эстафету акции "Георгиевская ленточка" примут несколько американских городов: 30 апреля ленточку можно будет увидеть над Далласом (штат Техас), 4 мая - в Сан-Франциско (Калифорния), а 9 мая ленточка пролетит на центральными районами Нью-Йорка.

"Надеюсь, что погода нам позволит провести эту акцию в намеченные сроки, так как пролет над Чикаго пришлось совершить на день позже из-за сильного ветра, - сказал организатор акции. - Да и в воскресенье только один пилот авиакомпании согласился на полет, несмотря на погодные условия".

Акция предполагает также и раздачу проживающим в США соотечественникам небольших георгиевских ленточек - символа Победы. "К сожалению, в нынешних условиях мы не можем проводить акцию так же, как и в прежние годы, - раздавая ленточки прохожим, - так как не хотим подвергать их тем самым опасности заразиться коронавирусом, - пояснил Кочан. - Но мы оставим ленточки в продуктовых магазинах, чтобы каждый желающий мог ее получить". По его словам, только в Нью-Йорке планируется раздать несколько тысяч ленточек. К акции подключаются и другие города Соединенных Штатов, как правило те, в которых раньше проходил марш "Бессмертный полк".

История акции

В Нью-Йорке акция "Георгиевская ленточка" проходит с 2011 года, позже ее подхватили в других американских городах, где проживают соотечественники. "Мы понимаем, что это символ Победы в войне, но лично для меня ленточка - очень личное, - заметил Кочан. - Именно на такой ленте была медаль моего деда, и я помню, как маленьким мальчиком рисовал ее на открытках ко Дню Победы. Помню слезы радости на глазах деда, и память эта живет в моем сердце - память о его подвиге, о том, что без той Победы не было бы нашей жизни. Поэтому хочется, чтобы эта память передавалась через поколения и жила в веках".

Идея акции родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. За время существования акции георгиевская ленточка успела побывать на вершине Эльбруса, в космосе, несколько лет подряд облетала на легкомоторном самолете статую Свободы. Всего за прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Песков рассказал, что заранее закупил в аптеке маски и санитайзеры для своей семьи
По словам представителя Кремля, у него не было никакой информации о том, что индивидуальные средства защиты могут оказаться в дефиците
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС