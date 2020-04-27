В посольстве РФ сообщили, что 84 россиянина вылетели из Афин в Москву вывозным рейсом

АФИНЫ, 27 апреля. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину из-за пандемии коронавируса 84 гражданина РФ вылетели вывозным рейсом в понедельник из афинского международного аэропорта в Москву. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Греции.

"27 апреля состоялся специальный рейс авиакомпании "Эгейские авиалинии" по маршруту Афины - Москва - Афины, которым по предложению греческой стороны была вывезена часть российских граждан, находящихся в Греции и желающих вернуться в Россию. Этим же бортом из Москвы в Афины будут вывезены граждане Греции", - отметили в пресс-службе диппредставительства.

Как уточнили в посольстве, среди 84 вывезенных на родину россиян было шесть малолетних детей, в том числе дети-инвалиды, прибывшие сюда на реабилитацию. "Было своевременно оказано содействие в организации трансфера до аэропорта Афин тем гражданам, которые находились в удаленных регионах Греции. В отсутствие регулярного паромного сообщения посольство в координации с береговой охраной Греции организовало срочный переезд гражданки России с острова Эгина в Афины на специально нанятом катере", - сообщили в диппредставительстве.

Кроме того, продолжили в посольстве, греческие власти в порядке исключения в целях последующего выезда в Москву разрешили сойти на берег членам экипажей судов, стоявших на рейде у портов Пирей и Салоники.

За организацию вывоза граждан РФ в диппредставительстве поблагодарили греческие министерства и ведомства. Посольство также выразило благодарность властям субъектов РФ, которые взяли на себя трансфер из Москвы граждан, проживающих в соответствующих регионах. "Это позволило организовать вывоз жителей не только Москвы и Московской области, но и ряда других субъектов Центрального федерального округа, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Саратовской областей", - отметили в пресс-службе. Самолет должен прилететь в аэропорт "Шереметьево" примерно в 12:40 мск.

"Аэрофлот" и главная греческая авиакомпания Aegean Airways приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом.