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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать социальную дистанцию

Представитель Кремля отметил, что президент сдает тесты на коронавирус
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать социальную дистанцию. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

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"Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью", - подчеркнул представитель Кремля. "С некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи, - напомнил Песков. - Дистанцию он соблюдать старается".

Представитель Кремля добавил, что все, кто встречается с Путиным, предварительно сдают тест на коронавирус. Также тесты сдает и сам президент.

Песков также развеял слухи о том, что Путин находится не в своей резиденции в Ново-Огареве, а в другом месте, которое держится в тайне. "Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево - он там и живет, и работает, - заверил Песков. - Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной - ежедневной и даже ежечасной - его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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