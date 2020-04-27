Песков: Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать социальную дистанцию

"Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью", - подчеркнул представитель Кремля. "С некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи, - напомнил Песков. - Дистанцию он соблюдать старается".

Представитель Кремля добавил, что все, кто встречается с Путиным, предварительно сдают тест на коронавирус. Также тесты сдает и сам президент.

Песков также развеял слухи о том, что Путин находится не в своей резиденции в Ново-Огареве, а в другом месте, которое держится в тайне. "Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево - он там и живет, и работает, - заверил Песков. - Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной - ежедневной и даже ежечасной - его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций".