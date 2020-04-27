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Рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова перенесли на 22 мая

Ранее заседание было назначено на 27 апреля

ИЖЕВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Завьяловский суд Удмуртии перенес на 22 мая рассмотрение дела бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова о мелком хулиганстве. Об этом сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Рассмотрение дела было назначено на 27 апреля. "Сегодня Завьяловский районный суд, рассмотрев ходатайство об отложении рассмотрения дела, поступившее от Овсянникова Д.В., в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка"), в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ввиду его проживания в Москве, принял решение об отложении рассмотрения дела на 22 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Дмитрий Овсянников был исключен из рядов "Единой России" за скандал, устроенный им в аэропорту Ижевска. По данным источника в правоохранительных органах, полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а после просьбы показать документы начал нецензурно выражаться. Минпромторг пообещал провести внутреннее расследование.

Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности. На своей странице в Facebook Овсянников принес извинения за нецензурную лексику, подчеркнув, что не отказывался от выполнения законных требований сотрудников службы авиабезопасности и полиции.

Овсянников стал замминистра промышленности и торговли РФ в октябре 2019 года. В 2016-2019 годах он был губернатором Севастополя.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичУдмуртия
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