В Самару прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

САМАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" SVR3642 прибыл из Бангкока в Самару, куда доставлены жители Приволжского федерального округа (ПФО), свидетельствуют данные онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч" в понедельник.

Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для возвращения россиян на родину, в списке пассажиров изначально значился 141 житель Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все граждане РФ.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.