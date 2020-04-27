{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самару прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

Ранее в списке пассажиров изначально значился 141 человек, однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все российские граждане

САМАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" SVR3642 прибыл из Бангкока в Самару, куда доставлены жители Приволжского федерального округа (ПФО), свидетельствуют данные онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч" в понедельник.

Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для возвращения россиян на родину, в списке пассажиров изначально значился 141 житель Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все граждане РФ.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
ТаиландРоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Песков рассказал, что заранее закупил в аптеке маски и санитайзеры для своей семьи
По словам представителя Кремля, у него не было никакой информации о том, что индивидуальные средства защиты могут оказаться в дефиците
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС