Песков ожидает выход на плато по коронавирусу к середине мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Выхoд на плато по распространению коронавируса в РФ ожидается к середине мая, а в июне ситуация станет полегче. Такoе мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" .

Он отметил, что "через пару месяцев" уже с трудом будут вспоминаться нынешние тяготы, связанные с коронавирусом. "Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше", - считает Песков. Он отметил, что в Испании или Италии критическая фаза эпидемии продолжалась максимум 1,5 месяца.

"И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", - считает представитель Кремля. Он подчеркнул, что "все эти тяготы" быстро забудутся, хотя это и не относится к тем, "кто потерял своих близких или сам серьезно переболел".

Песков также обратил внимание, что всем "потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни". "Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, "государству нужно будет помогать гражданам", как оно уже делает это сейчас. "Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения, где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно", - подчеркнул пресс-секретарь президента, добавив, однако, что "жизнь в любом случае вернется в нормальное русло".

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в отдельных регионах РФ более напряженная и требует более жесткого режима самоизоляции, чем в других. Он напомнил о решении главы государства предоставить губернаторам дополнительные полномочия, чтобы они на местах принимали решения о необходимом уровне ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации.

"Сейчас благодаря этим решениям в некоторых регионах уже целые отрасли промышленности удалось перезапустить, предприятия работают. Но где-то ситуация более напряженная и потому требующая более жесткого режима самоизоляции", - сказал Песков.