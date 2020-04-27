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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков заявил, что Россия не будет урезать социальные расходы

Представитель Кремля добавил, что "Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия, несмотря на сокращение доходов бюджета, связанное с пандемией коронавируса, не будет урезать социальные расходы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

"Я бы ответил однозначно: нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не придется ли государству урезать соцрасходы, отказываться от индексации пенсий в следующем году в связи с ожидаемым сокращением бюджетных доходов.

Песков добавил, что "Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства".

Песков напомнил и о "поправках в Конституцию РФ, которые не допускают такого развития событий".

"Даже действующая редакция конституции подчеркивает социальный характер нашего государства. И для президента Путина это всегда было абсолютным приоритетом", - подчеркнул он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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