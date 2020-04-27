Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина остается насыщенным и ненормированным, в свободное время он по-прежнему уделяет большое внимание спорту. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"Карантин или нет, большую часть дня он [Путин] проводит в рабочем режиме, - подчеркнул он. - И то, что вы видите по телевизору, - это лишь малая часть его повестки. Рабочий день президента никак не нормирован - ни временем суток, ни днем недели".

"Президент по-прежнему привержен спортивному образу жизни: занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин вряд ли в свободное время занимается просмотром трансляций игр белорусских футбольных команд, а также сказал, что ему неизвестно, чтобы Путин увлекался работой на грядках. При этом Песков заметил, что глава государства любит читать, в частности книги об истории.