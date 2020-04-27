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В Татарстан вернулись более 40 туристов с Бали и из ОАЭ

Их разместили в обсерваторах

КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Туристы, вернувшиеся из Денпасара (Бали) и Дубая (ОАЭ) в Татарстан, были доставлены на двухнедельную обсервацию в санатории, расположенные на территории республики. Среди туристов из Дубая - беременная женщина, которую в целях безопасности доставили в стационар, сообщила в понедельник журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"27 человек, прилетевших из Денпасара (Бали), доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский". 14 человек, прибивших из Дубай (ОАЭ), доставлены на двухнедельную обсервацию в Заречье. Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности здоровья направлена в стационар", - сказала она.

Ранее 26 апреля в Уфу прибыл вывозной рейс из Дубая. В этот же день вывозной рейс авиакомпании "Россия" с более чем 200 россиянами на борту прибыл из Денпасара в Самару. Власти соседних регионов, в том числе Татарстана, организовали автобусную перевозку для своих жителей.

Теги
ИндонезияОАЭРоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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