Песков рассказал, как Путин готовится к выступлениям

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда не пользуется суфлерами, но тщательно готовится к выступлениям.

"Нет, никаких суфлеров нет и быть не может. Всегда перед крупными мероприятиями президент готовится, и очень серьезно", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

По словам представителя Кремля, у Путина "действительно очень хорошая память, он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов, каждый раз обновляет тот массив информации, который у него есть в голове". "Точно так же он никогда не выходит на переговоры, на совещания или еще куда-то, не готовясь к этому мероприятию", - отметил Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что "президент знает вес своего слова". "Когда человек пользуется поддержкой большинства граждан своей страны, когда он является одним из, если не самым авторитетным мировым лидером, то, естественно, каждое слово, которое он произносит публично, анализируется и становится предметом самого пристального внимания. Думаю, он прекрасно отдает себе в этом отчет", - сказал Песков.

Говоря об исторических примерах, которые использует Путин в выступлениях, представитель Кремля заверил, что президент "это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей". "Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам", - уверен Песков.