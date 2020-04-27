Время быть лучше: как волонтеры помогают нам пережить пандемию

Я смотрю на яблоки и думаю: "гренни" или "голден"? В моем списке значатся просто "зеленые". Достаю из ящика "гренни", кладу в пакет, вынимаю, иду набираю "голден" — и так несколько раз. Маска наползает на глаза, зато перчатки не дают яблокам выскользнуть из рук. Сегодня я волонтер и доставляю еду пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции

Что сейчас делают волонтеры? Адресная доставка продуктов и лекарств — основная идея акции #МыВместе, которая призвана поддержать людей в период пандемии. Теперь у проекта десятки направлений, каждую неделю появляются новые, в них участвуют уже 97 тыс. волонтеров по всей стране и около 1700 компаний. Все заявки о помощи поступают на горячую линию #МыВместе, затем их распределяют по региональным штабам. В один из таких в Москве я пришла 14 апреля, предварительно заполнив форму о желании стать волонтером проекта, прошла короткое интервью и обучение на сайте. Штаб принимает добровольцев по две-три группы в день из соображений безопасности.

"Главное — это здоровье волонтера и людей, которым он помогает. Сейчас для этого мы ежедневно перестраиваем свою работу, много функций перевели в онлайн. Если раньше собирали до 2 тыс. человек в одном зале, то теперь волонтеры проходят обучение дистанционно. В штаб приглашаем только для инструктажа, не больше 20 человек за раз, стулья расставляем на два метра, помещение проветриваем и кварцуем. Волонтерам выдаем маски и перчатки, измеряем температуру и спрашиваем о самочувствии. У кого есть симптомы ОРВИ, не допускаем к работе", — рассказывает Павел Савчук, руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель Всероссийского движения "Волонтеры-медики". В моей группе кроме меня еще 14 человек. Инструктирует нас Лена, координатор штаба. Она учится на медика, сейчас — дистанционно, и уже четыре года совмещает занятия и волонтерство: "Среди ребят много тех, кто пришел впервые и только начинает свою волонтерскую историю. Это разные люди, есть у нас преподаватели, айтишники, юристы. Одни помогают в свободное от работы время, другие специально взяли отпуск. Много приходит семейных пар, пять-шесть таких у меня".

Среди присутствующих не так много студентов. Это в штабе называют "феноменом времен коронавируса": молодые лица, всегда бывшие основой движения, теперь составляют лишь его четверть. Сейчас большинство — это люди 26–40 лет (46%). Раньше у них не было времени для волонтерства, а теперь появилось, но это не единственная причина. "Я подумал о том, что будет, если в старости я окажусь один в подобной ситуации. Хочется, чтобы нашлись люди, которым будет небезразлично, есть ли у меня лекарства и еда. Поэтому и решил пойти", — признается волонтер Дмитрий. Я получаю задание Термометр показывает мои 36,6, в норме температура и у остальных волонтеров. Начинается распределение заявок. Учитель танцев Ольга и юрист Дмитрий сражаются за самые сложные задания: — Дайте мне вот ту, со списком на целый лист. — Кто берет Домодедовскую, Домодедовскую кто берет? Еще раз повторяю! — Я можно возьму? На юга хочется. — Скажите, а вот у меня в заявке "чебуреки одинарные", это как? — Хлоргексидин просят, интересно, сколько он сейчас стоит… — Внимание! У нас необычная просьба. Дедушка заказал 20 пятилитровых бутылей воды! Вы не ослышались! Кто у нас смелый? Вижу, Оля тянет руку.

Оказалось, у 76-летнего мужчины сломался фильтр. Пускать к себе домой он никого не хотел и попросил купить питьевой воды. Пожилые часто заказывают впрок на несколько недель, так как смущаются лишний раз тревожить звонками, объясняет Лена. Эту заявку выполняли в два захода, а вообще подобные просьбы не редкость. Вот, например, на днях в удмуртском селе Завьялово активисты ОНФ привезли пенсионеру 50 литров родниковой воды. Мне досталось две небольшие заявки, в них — самое основное: овощи, курица, хлеб, молочка, мыло. Координатор оставляет меня на первичный инструктаж и рассказывает, как надо общаться с пожилыми. Главное — разговаривать, проявить заботу: "Обязательно позвоните из магазина. Заявителю может быть не так уж важно, какой жирности молоко, главное, что вы с ним советуетесь, что купить".

Бывают экстренные заявки. Например, у бабушки резко закончился инсулин — она приняла последний накануне, а заказать забыла. Ей срочно нужно получить льготное лекарство. После звонка в поликлинике выписывают рецепт, за ним приезжает волонтер, затем выкупает препарат в аптеке и доставляет по адресу. Волонтерить надо грамотно Я не сразу соображаю, что заявки удобнее брать ближе к дому. Это я пойму потом, пока час буду ехать в такси с одного конца Москвы на другой — на метро сил уже не хватит. Минимум передвижений — лучше, считают и организаторы акции.

"Мы готовимся презентовать концепцию соседского волонтерства. Будем закреплять людей за их районом, чтобы снизить мобильность внутри города. Это позволит нам соблюдать правильный санитарно-эпидемиологический режим", — отмечает Павел Савчук. Еще одна мера безопасности — новый график: одна неделя работы, две недели самоизоляции. Если у волонтера в течение 14 дней нет признаков ОРВИ, он снова может выполнять заявки. На такой режим перешла уже половина региональных штабов. Я бодро запрыгиваю в машину, коллеги согласились подвезти меня на первый адрес в Ховрино. Мой напарник — опытный волонтер, поэтому мне не страшно. В магазине я звоню и уточняю у заявителя список товаров и конечную сумму, так как он должен приготовить деньги, чтобы заплатить за покупку. При доставке есть правила: соблюдать дистанцию и принимать благодарности только в словесной форме, поэтому от предложенных шоколадок мы отказываемся.

Каждый день в Москве участники #МыВместе отрабатывают в среднем около 600 заявок на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Такую помощь в столице уже получили 17 тыс. обратившихся, в целом по стране — 288 тыс. Хочу помогать больше! Я возвращаюсь в штаб, чтобы отвезти копии чеков и отчетные листы. Спрашиваю, что еще могу сделать, кроме доставки продуктов. Мне, например, очень хочется поддержать врачей, которые борются с коронавирусом. Из-за опасной работы многие теперь не живут дома, не видятся с близкими. Волонтерить в больницах допускают только людей с медицинским образованием, но у меня такового нет. Все остальные могут помочь врачам с решением бытовых проблем: организовать размещение в гостинице, доставку питания, личных вещей, позаботиться о пожилых родственниках медиков, которые остались без поддержки. В больницах сейчас более 2,5 тыс. волонтеров-медиков, в основном это студенты последних курсов вузов. "Никогда еще участники движения не боролись с пандемией, а мы оказались на передовой. Волонтеры-медики работают в красной зоне, где риск распространения коронавирусной инфекции высок: проводят термометрию, кормление и общий уход за пациентами. Для этого нужна определенная доля героизма, и эти люди идут на большую жертву — длительное расставание с семьей, как и все врачи", — рассказывает Павел Савчук.

В горячую линию #МыВместе поступают самые разные просьбы о помощи. Здесь могут дать юридическую консультацию и психологическую поддержку. В проекте участвуют более 600 профессиональных психологов, поговорить со специалистом можно по телефону горячей линии или в написав чат-боту в Viber. "Даже если заявка кажется нам необычной, на деле выполнимо почти все. У нас есть собственные волонтерские ресурсы, а также тысячи компаний и людей, готовых помогать. Это позволяет решать многие проблемы. Например, нам часто звонили с вопросами в преддверии Пасхи, для консультаций мы подключили представителей РПЦ. Сейчас совместно с DonorSearch запустили поиск потенциальных доноров, с фондом "Я свободен" собираем пожертвования для помощи животным в приютах", — рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Не остается в стороне и бизнес, несмотря на сложное время. За сутки на сбор продуктов для московских больниц откликнулись 27 компаний, рассказывают в #МыВместе. Также участники готовят гуманитарную акцию, подобных которой не было: раздадут 1,5 млн продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам. Общий объем этого проекта — 1 млрд рублей. Кроме того, на сайте проекта идет сбор средств для поддержки тех, кто пострадал от коронавируса.