Приморский край получит в 2020 году 19 новых машин скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Приморского края в 2020 году получат 19 новых машин скорой помощи, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

Президент России Владимир Путин 24 апреля предложил выделить дополнительно 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел. По словам главы государства, это должно повысить оперативность и доступность медпомощи, а сам заказ поможет поддержать автопроизводителей.

"19 новых автомашин для службы скорой медицинский помощи получит Приморский край в этом году. Поручение направить в текущем году дополнительно на закупку машин скорой помощи для регионов 5 млрд рублей из федерального бюджета дал президент России Владимир Путин. Кроме того, краю выделено 18 млн рублей на девять аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

По информации региональных властей, в этом году из федерального бюджета регион уже получил более 756 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты и переоснащение инфекционных госпиталей в связи с пандемией коронавируса, более 152 млн - на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Всего в Приморье с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 302 случая инфицирования, выздоровели 33 пациента, умерли трое. В регионе действует режим обязательной самоизоляции для всех, кроме работников ограниченного числа предприятий.