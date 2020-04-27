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Приморский край получит в 2020 году 19 новых машин скорой помощи

Кроме того, краю выделили средства на покупку девяти аппаратов ИВЛ
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Приморского края в 2020 году получат 19 новых машин скорой помощи, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

Президент России Владимир Путин 24 апреля предложил выделить дополнительно 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел. По словам главы государства, это должно повысить оперативность и доступность медпомощи, а сам заказ поможет поддержать автопроизводителей.

"19 новых автомашин для службы скорой медицинский помощи получит Приморский край в этом году. Поручение направить в текущем году дополнительно на закупку машин скорой помощи для регионов 5 млрд рублей из федерального бюджета дал президент России Владимир Путин. Кроме того, краю выделено 18 млн рублей на девять аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

По информации региональных властей, в этом году из федерального бюджета регион уже получил более 756 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты и переоснащение инфекционных госпиталей в связи с пандемией коронавируса, более 152 млн - на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Всего в Приморье с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 302 случая инфицирования, выздоровели 33 пациента, умерли трое. В регионе действует режим обязательной самоизоляции для всех, кроме работников ограниченного числа предприятий.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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