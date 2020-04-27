Амурские власти ограничат сообщение с городом Свободный из-за коронавируса

ТАСС, 27 апреля. Правительство Амурской области ограничат для граждан без регистрации въезд и выезд из города Свободный с 29 апреля в связи с угрозой распространения нового коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В правительстве региона проходят доработку нормативные акты, которые регламентируют новые превентивные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Они касаются ограничения въезда и выезда в/из город Свободный и Свободненский район. Уже определены участки, где появятся пункты пропуска, их будет несколько - город Свободный ограничат с разных сторон. Планируется, что такой режим продлится с 29 апреля по 13 мая включительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурить на КПП на въездах в город будут полицейские, сотрудники Росгвардии, медики. Автомобили, которые имеют право проезда, будут проходить санобработку, у пассажиров будут измерять температуру. Также будет отменено автобусное пассажирское сообщение.

"Право въезда в указанные муниципалитеты будет у граждан с соответствующей пропиской. Причем, жители района смогут посещать Свободный. Также из города и района беспрепятственно выпустят тех, кто имеет регистрацию в другом муниципалитете Приамурья. Тем, у кого нет свободненской прописки, нужно будет оформлять пропуск для доступа в ограниченную зону. Для выезда из города и района свободненцам также понадобится специальная бумага", - сообщает правительство.

На прошлой неделе глава Свободного Владимир Константинов обратился к оперативному штабу региона с просьбой принять для этой территории особые превентивные карантинные меры. По его словам, это необходимо "в связи с расширением географии распространения вируса и одного случая заболевания в Свободном, а также учитывая то, что там располагаются крупные даже по мировым меркам стройки с большим количеством работающих".