Песков рассказал, что заранее закупил в аптеке маски и санитайзеры для своей семьи

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что самостоятельно закупил в аптеке маски и санитайзеры для своей семьи. По его словам, у него не было никакой инсайдерской информации о том, что индивидуальные средства защиты могут оказаться в дефиците, он просто проанализировал мировые тенденции.

"Нам в Кремле выдают [маски], - рассказал он в интервью газете "Аргументы и факты". - Но мы с женой и сами еще в самом начале купили в аптеках и по интернету достаточно много масок. Что называется, затарились". Песков добавил, что также запасся и санитайзерами.

По его словам, "никаких инсайдов не было". "Я, как и все, смотрел телевизор, видел, что происходит в Китае, в Европе. И можно было легко прогнозировать, что мы имеем дело с какой-то серьезной штукой и маски скоро потребуются всем", - отметил представитель Кремля.

Песков признался, что в кабинете маску не носит, но "когда заезжает в магазин, носит все, что можно".

Пресс-секретарь президента также сообщил, что как и другие сотрудники администрации президента РФ, тестируется на коронавирус. "Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удаленно, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости - когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий", - уточнил он.

Рассказывая о внеплановой поездке президента РФ Владимира Путина в больницу в Коммунарке, его пресс-секретарь заметил, что за себя особо не волновался, так как не сопровождал главу государства в палаты. Однако за самого президента все волновались. "Конечно, мы все за него волновались. Но он был в сопровождении очень опытных вирусологов. Даже несмотря на то, что главный врач Денис Проценко впоследствии все-таки словил этот коронавирус (слава Богу, он уже поправился и снова на ногах), в тот момент президент был надежно защищен от инфицирования", - заключил Песков.