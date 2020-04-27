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75-летие Победы

Росархив представил проект "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом"

Публике впервые доступна переписка лидеров трех держав
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Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Росархив в понедельник представил виртуальный выставочный проект "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", он доступен общественности на сайте агентства и отраслевом портале "Архивы России". Публике впервые доступна переписка лидеров трех держав, а также важнейшие документы и артефакты становления антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Глава Росархива Андрей Артизов в беседе с ТАСС заметил, что для агентства этот проект в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне является флагманским. Впервые посетители порталов увидят подлинную переписку Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.

"Когда ты видишь подлинники, обращения "мой друг", "мой коллега", ты прослеживаешь, как они вырабатывали доверие друг к другу. Прежде, чем пойти в разведку, нужно понять человека и нужно его поверить в деле. И вот это все видно из этой переписки, видно, как постепенно выстраивается доверие, которое помогло победить самого сильного и могущественного врага", - сказал он.

Артизов напомнил, что в истории ХХ века трудно найти более яркие и обсуждаемые фигуры, чем Сталин, Черчилль и Рузвельт. Они являлись представителями различных политических систем, людьми с разным воспитанием, политическим прошлым и настоящим, однако сумели преодолеть геополитические и идеологические разногласия и подчинить свою деятельность главной задаче - разгрому врага.

"Будучи разными людьми, они нашли нечто общее. Это общее позволило подняться над политическими настроениями, подняться над своими личностными предпочтениями и совместно выстроить такой союз, который оказался способен победить самого страшного и жестокого врага, когда-либо появлявшегося в истории человечества XX века, - фашизма", - подчеркнул Артизов.

Структура экспозиции

Структура виртуального выставочного проекта выстроена в соответствии с тематико-хронологическим принципом и состоит из пяти разделов. Первый посвящен началу Второй мировой войны, рождению антигитлеровской коалиции. Второй рассказывает о Тегеранской конференции глав трех держав в 1943 году. Следующий описывает события Ялтинской конференции "Большой тройки". Далее посетителей виртуального проекта ждет 1945 год - встреча союзных войск на Эльбе. Завершает выставку Потсдамская конференция держав-победительниц во Второй мировой войне.

Посетители проекта впервые познакомятся с документом, известным как "процентное соглашение", предоставленным Национальным архивом Великобритании. Это блокнотный лист с собственноручной записью Черчилля о процентном влиянии СССР и Великобритании в балканских странах. Прагматичная британская дипломатия и сам Черчилль предпочитали негласный раздел Европы на сферы влияния, стремясь сохранить преобладание в приоритетных для себя Греции и Восточном Средиземноморье в обмен на советское доминирование в Румынии, Болгарии и Венгрии.

В проекте впервые представлены уникальные документы из Российского государственного военного архива о подготовке к Тегеранской конференции, в их числе - план Тегерана с обозначением расположения дипломатических миссий СССР, США и Великобритании, схема связи с посольствами и список абонентов Тегеранской станции правительственной связи, в котором Сталин значится под псевдонимом "Иванов".

Впервые представлены документы, раскрывающие уважительное отношение Черчилля и его восхитительное отношение к Сталину и успехам Красной армии. Так, 1 января 1944 года британский премьер направил маршалу послание, в котором выразил просьбу прислать ноты нового советского гимна для того, "чтобы его исполняли через Британскую широковещательную корпорацию во всех случаях, когда будет объявляться о важных русских победах". Там же представлена подлинная нотная партитура гимна СССР 1943 года. Также представлены недавно рассекреченные документы по ленд-лизу из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ.

Архивные "тассовки"

Проект реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. В состав виртуального проекта впервые включены фотографии и документы из Президентской библиотеки и музея Франклина Д. Рузвельта (США). Проект готовили Росархив, Государственный архив РФ, Историко-документальный департамент МИД России и Российское историческое общество и др.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером выставочного проекта. Журналисты агентства были непосредственными свидетелями важнейших исторических событий. Впервые посетители виртуальной экспозиции смогут увидеть легендарные "тассовки" - сообщения фронтовых корреспондентов ТАСС апреля-мая 1945 года. Среди уникальных экспонатов - выдержки из материалов от 27 апреля 1945 года "Советские войска соединились с войсками союзников" и от 3 мая 1945 года "Капитуляция берлинского гарнизона", которые даже спустя 75 лет позволяют прочувствовать атмосферу эпохи.

С подлинными архивными документами и экспонатами выставки можно будет ознакомиться при очном визите в Выставочный зал федеральных архивов после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Теги
Артизов, Андрей НиколаевичСШАВеликобританияРоссияСталин, Иосиф ВиссарионовичЧерчилль, УинстонРузвельт, Франклин75-летие Победы
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